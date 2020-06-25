المركزي الأوروبي: قروض باليورو لبنوك مركزية خارج التكتل

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إنه سيقدم قروضاً باليورو في مقابل ضمانات للبنوك المركزية خارج منطقة اليورو لحماية أسواق التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا.



وأضاف البنك، في بيان، أنه في إطار تسهيل يوروسيستم لإعادة الشراء (ريبو) للبنوك المركزية، فإن المركزي الأوروبي سيقدم سيولة باليورو لمجموعة واسعة من البنوك المركزية خارج منطقة اليورو مقابل ضمانات مقومة باليورو قابلة للتسويق.

موضوع يهمك قام البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة عند 0% وفائدة الإيداع عند -0.5%.وأعلن البنك أنه سيزيد من... المركزي الأوروبي يرفع حزمة الإنقاذ إلى 1.35 تريليون يورو بنوك وتمويل





وسيكون التسهيل الجديد، الذي يكمل خطوط مبادلة ثنائية ولإعادة الشراء (ريبو)، متاحا حتى نهاية يونيو حزيران 2021.

وكان البنك قد أعلن، في 4 يونيو الجاري، أنه سيزيد من برنامج الشراء الطارئ لجائحة كورونا (PEPP) بمقدار 600 مليار يورو أو ما يعادل 672 مليار دولار، في الوقت الذي يحاول فيه تعزيز اقتصاد المنطقة في أعقاب أزمة فيروس كورونا.

ويأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى 750 مليار يورو من مشتريات السندات الحكومية التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي في مارس، ليصل إجماليها إلى 1.35 تريليون يورو ، كما قال البنك المركزي إن مدة برنامج شراء السندات في الأزمة ستنفق من نهاية 2020 حتى يونيو 2021.

ولقد ساعد برنامج الطوارئ على إبقاء تكاليف الاقتراض أقل بالنسبة للبلدان في منطقة اليورو – حيث تضم المنطقة 19 دولة والتي تستخدم اليورو كعملة مشتركة، كما اتخذ البنك المركزي الأوروبي تدابير لتعزيز الإقراض المصرفي.

يأتي القرار الأخير بعد أن كشفت البيانات عن شدة تأثير أزمة كورونا في أوروبا، حيث ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.3% في أبريل، من 7.1% في مارس ، بعد أن أثرت قيود الإغلاق على الوظائف.