"ساما": استمرار الإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية

في وقت أكدت على قرارها إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك والمصارف، والسماح لتلك المراكز كافة بالعمل طيلة أيام الأسبوع، شددت مؤسسة النقد العربي السعودي على استمرار العمل بالإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية بما فيها الحوالات المالية.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أعلنت مؤخراً أن قرار تمديد العمل خلال يومي الإجازة الأسبوعية سيكون ابتداءً من السابعة صباحاً حتى الخامسة والنصف مساءً، وفقاً لتقدير كل بنك، بشرط ألّا تقل ساعات عمل الفروع عن الأوقات المحددة في تعليمات المؤسسة.

وشددت "ساما" على ضرورة التزام مراكز التحويل المالية بعدد من الضوابط؛ تتمثل في التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقار العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر عن وزارة الصحة، وكذلك استمرار العمل على تطوير القنوات الإلكترونية وخصوصاً التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية لتمكين العميل من الحصول على جميع الخدمات المتعلقة بالتحويل إلكترونياً، وفقاً لما نقلته "الشرق الأوسط".

وأكدت "النقد" على البنوك استمرار العمل بالإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تشمل الإعفاء من رسوم التحويل عبر القنوات الإلكترونية، وكذلك تطبيق رسوم التحويل لخارج المملكة عبر القنوات التقليدية مع التقيد بعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة في التعرفة البنكي في إطار الحد من استخدام قنوات التحويل التقليدية، والاستفادة من القنوات الإلكترونية لإجراء الحوالات، مثل: أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف.

وفي شأن آخر، حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) خلال إجازة عيد الأضحى للعام الجاري، وذلك استناداً إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام مراقبة البنوك في شأن تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها، وقرار مجلس الوزراء القاضي بالتأكيد على أن المؤسسة هي الجهة المختصة نظاماً، بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، بحسب المعايير التي تطبقها "ساما" في هذا الشأن.

وأوضحت المؤسسة في تعميم لها، أن بداية إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية بنهاية عمل يوم 28 يوليو على أن تستأنف أعمالها 5 أغسطس، مؤكدة في هذا الصدد؛ على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل معها للعمل في فترات معينة خلال إجازة عيد الأضحى، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وكانت "ساما" وجهت البنوك والمصارف العاملة بالعودة التدريجية منذ نهاية مايو الماضي لاستئناف جميع الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، أي قبل الفتح الكلي للأنشطة في السعودية، مع التأكيد على تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة في شأن الإجراءات الوقائية.