وزير كويتي: عودة نشاط القطاع المصرفي الثلاثاء

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح يوم أمس الخميس أن نشاط القطاع المالي والمصرفي سوف يعود "بشكل كامل"، اعتبارا من الثلاثاء المقبل.



وجاء ذلك في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون عقده الوزير مع الناطق باسم الحكومة، للإعلان عن قرارات مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعا استثنائيا اليوم للإعلان عن الانتقال للمرحلة الثانية من العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من الثلاثاء.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه يوم الخميس البدء في المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وقلص مواعيد حظر التجول الجزئي ساعة واحدة ليصبح تسع ساعات من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال وزير الصحة في المؤتمر الصحافي "إننا نستطيع القول بتفاؤل حذر إننا نستطيع الانتقال للمرحلة الثانية".

وتشمل المرحلة الثانیة تشغيل مقار العمل للجھات الحكومیة والقطاع الخاص بأقل من 30% من طاقتها بالإضافة إلى عودة أنشطة الإنشاءات والبناء.

كما تتضمن العودة الجزئية للمجمعات التجاریة من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء وفتح متاجر التجزئة والمطاعم والمقاھي، من خلال تسلم الطلبات دون الجلوس، بالإضافة إلى فتح الحدائق والمتنزھات العامة.

وطبقا لبيانات وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي المصابين في الكويت منذ بداية الأزمة 42788 شخصاً والوفيات 339، بينما بلغ عدد المتعافين 33367 حتى يوم الخميس.