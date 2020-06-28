اندماج "الأهلي" و"سامبا".. تشكيل مصرف بأصول 800 مليار ريال

اندماج جديد محتمل في السعودية قد يتم خلال 4 أشهر، ليكون رابع اندماج في تاريخ القطاع البنكي السعودي، وهو بين البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية.

ووقع البنكان اتفاقية إطارية للبدء بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة الاندماج المحتملة والتي قد تسفر عن خلق أحد أكبر البنوك في المنطقة بأصول تقدر بنحو 800 مليار ريال وبحقوق ملكية هي الأكبر بالخليج عند نحو 109 مليارات ريال.

واتفق الطرفان بشكل غير ملزم على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج.

وسيحصل مساهمو سامبا على عدد يتراوح ما بين (0.736) و(0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في سامبا.

هذا وقد توصل البنكان إلى نطاق معامل المبادلة من خلال إجراء تحليل مالي باستخدام منهجيات تقييم شاملة ومستخدمة على نطاق واسع، وفقا للمستشاريين الماليين.

وفي حال إتمام الصفقة ضمن نطاق معامل المبادلة، سيتراوح إجمالي السعر الذي سيقوم البنك الأهلي التجاري بدفعه لمساهمي سامبا ما بين 1.4 مليار و1.5 مليار سهم جديد تقريباً في الأهلي.

موضوع يهمك أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي توقيعه اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية اليوم الخميس لبدء البنكين بدراسات... "الأهلي التجاري" يوقع اتفاقية إطارية لدراسة الاندماج مع "سامبا" بنوك وتمويل

وبناءً على سعر الإغلاق يوم الخميس الماضي لسهم البنك الأهلي التجاري البالغ 37.25 ريال، فإن تقييم سعر سهم سامبا سيكون ما بين (27,42) و(29,32) ريال للسهم.

وذلك يمثل زيادة في سعر سهم سامبا بنسبة تتراوح ما بين (19.2%) و(27,5%) مقارنة مع سعر إغلاق الخميس.

الجدير بالذكر أنه تاريخيا حدثت الاندماجات في القطاع البنكي السعودي ثلاث مرات، إحداهما بين بنك القاهرة والبنك السعودي التجاري المتحد في العام 1997 تحت اسم جديد وهو البنك السعودي المتحد، وتلاها بعد سنتين استحواذ البنك السعودي الأميركي أي مجموعة سامبا حاليا على البنك السعودي المتحد، ثم اندماج البنك الأول مع بنك ساب العام الماضي.