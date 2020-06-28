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ارتفاع موجودات "ساما" لـ 1.758 تريليون ريال

المصدر: دبي - فيصل الشمري
مؤسسة النقد العربي السعودي ساما
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ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) إلى 1.668 تريليون ريال (444.8 مليار دولار) نهاية شهر مايو 2020.

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يأتي هذا الرقم المعلن ضمن الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الأحد مقارنة مع رصيد 1.665 تريليون ريال (444.1 مليار دولار) نهاية أبريل نيسان من العام الحالي.

وارتفعت الموجودات لمؤسسة النقد بمقدار 24.7 مليار ريال خلال شهر واحد لتصل إلى 1.758 تريليون ريال نهاية شهر مايو 2020.

وتبرز أهمية الاستقرار والزيادة في هذه القيمة من الأصول الاحتياطية الأجنبية والتي تشكل جزءا من الاحتياطيات السعودية، لكونها تأتي في ظل جائحة كورونا المستجدة، وتداعياتها العالمية.

وتمثل قيمة المسح النقدي في السعودية بحسب ما اطلعت عليه "العربية.نت" قيمة ضخمة من الموجودات تبلغ 3.9 تريليون ريال، من بينها الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد، إلى جانب أصول البنوك الأجنبية ومطلوبات البنوك من القطاع الخاص وغيرها من البنود.

وترتفع قيمة الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد مضاف لها أصول أجنبية تابعة للبنوك السعودية إلى قيمة إجمالية تشكل 1.78 تريليون ريال، تعكس الموجودات الأجنبية في النظام المصرفي ككل.

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