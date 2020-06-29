اندماج "الأهلي" و"سامبا" يخلق ثالث أكبر بنك بالمنطقة

من المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في دول الخليج، وأكبر بنك بالسعودية يستطيع أن ينافس باقي بنوك المنطقة، وفقا لحسابات بلومبيرغ.

ويوجد في المملكة العربية السعودية نحو 30 مصرفا يقدمون خدماتهم لما يزيد عن 30 مليون شخص، مقارنة بنحو 12 مصرفا فقط مدرجا في إنجلترا، البلد الذي يسكنه 65 مليون شخص.

موضوع يهمك قال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال إن اندماج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية سيعمل على تخفيض... الراجحي كابيتال: اندماج "NCB" وسامبا يخفض التكاليف 10% أسواق المال

وقالت الوكالة إن الاندماج المحتمل، سيعطي للبنك الأهلي التجاري السيطرة الكاملة على سوق تمويل الشركات بالسعودية، وفقا لتقرير صادر عن سيتي غروب. وسيستحوذ الكيان الجديد على 30% من الودائع المحلية بما يعادل 553 مليار ريال ليحتل بذلك المرتبة الأولى بين بنوك المملكة، يليه مصرف الراجحي الذي يمتلك ودائع قيمتها 316 مليار ريال.

وقال سيتي جروب في التقرير إن الاندماج سيقلص التكاليف، كما أوصى البنك بشراء أسهم سامبا.

وقال جيوس ماثيو رئيس إدارة أبحاث الأسهم في الشركة المتحدة للأسهم، إن القوائم المالية الجيدة لكلا البنكين من حيث القروض، ستساعد الكيان الجديد أن يكون له موقع قوي في السوق.