"العربي الوطني" يقرض "ساسكو" 250 مليون ريال  

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن القيمة الإجمالية للتسهيلات البنكية تبلغ 250 مليون ريال، تتكون من 150 مليون ريال تمويل طويل الأجل، وتمويل قصير الأجل بقيمة 100 مليون ريال، وتتضمن أيضا إصدار خطابات ضمان بنكية بقيمة 75 مليون ريال (مقيدة لإصدار ضمانات الدفع لشراء الوقود).

وتمتد مدة التمويل طويل الأجل إلى 7 سنوات من تاريخ السحب، فيما يمتد التمويل قصير الأجل إلى 12 شهرا من تاريخ السحب.

ويكمن الهدف من وراء هذه الاتفاقية للتوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل.