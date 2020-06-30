الأهلي التجاري يطرح صكوكاً إضافية بـ 4.2 مليار ريال

أصدر البنك الأهلي التجاري في السعودية صكوكاً إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي بطرح بلغت قيمته 4.2 مليار ريال.

وذكر البنك في بيان أن العدد الإجمالي للصكوك يبلغ 4200 صك (على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).

وبلغت القيمة الاسمية للصك مليون ريال، بعائد سنوي 4.25% وبدون مدة استحقاق.

ويجوز استرداد الصكوك مبكراً بسبب حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على اختيار البنك ووفقاً لما هو مبيّن في أحكام وشروط الصكوك.

وقام البنك بتعيين الأهلي كابيتال منفرداً، مديراً لسجل الاكتتاب ومنسقاً رئيسياً ومديراً للاكتتاب وذلك للطرح الخاص.

وذكر البنك أنه لا يجوز اعتبار هذا الإعلان على أنه دعوة أو عرض للشراء أو الامتلاك أو الاكتتاب بشأن أي أوراق مالية ويخضع لأحكام وشروط الصكوك.