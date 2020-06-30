بنك مصر للعربية: مصرف رقمي جديد يقدم خدماته بهذا الموعد

أكد نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، استعداد البنك لتدشين أول بنك رقمي في البلاد، من المتوقع أن يبدأ تقديم خدماته منتصف العام المقبل.

وقال المغربي في مقابلة مع "العربية" إن إدارة البنك الرقمي الجديد ستكون منفصلة عن "بنك مصر" كما سيكون رقميا بشكل كامل بدون تدخل من العنصر البشري.

وتوقع أن تجذب الخدمات الرقمية شرائح جديدة من العملاء خاصة من الشباب، مشيراً إلى تقديرات عامة بنسبة 33% من التعامل مع الخدمات البنكية في مصر.

وشرح أن البنوك الرقمية تختلف بشكل جوهري عن النمط التقليدي، بحيث أن الخدمات رقمية بالكامل وعدد موظفي البنك أقل، وستكون له استقلالية في الإدارة لمنح مرونة وقدرة أكبر على الحركة وتقديم الخدمات بمرونة.