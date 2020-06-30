فيتش: اندماج "الأهلي" و"سامبا" يدعم الصيرفة الإسلامية بالسعودية

قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في "فيتش" إن تقييم "سامبا" و"الأهلي" هو A- مع نظرة سلبية ومن الجدير بالذكر أن تصنيفات البنكين على نفس الدرجة وكلاهما يتم تصنيفهما بناء على القدرة الائتمانية والتصنيفية الذاتية وليس بناء على الدعم الحكومي.

وأضاف الناطور "من المبكر التعليق على الاندماج ولكننا نراقب الوضع لحين حدوث خطوات فعلية نعطي رأينا للسوق بكل شفافية. من ناحية أخرى، الحصة السوقية للبنكين لدى البنك الأهلي 17.5% من الودائع في السوق و"سامبا" بحدود 18% ما يعني أن البنكين يمتلكان 30% من الودائع في السوق والقروض للأهلي بـ15% وسامبا 8% أي ما يشكل 25% من القروض وهو ما يشكل جزءاً كبيراً من القطاع البنكي في السعودية مع جمع الكيانين مع بعضهما".

وتابع "يشكل الإقراض الإسلامي للبنك الأهلي 85% و"سامبا" 57% وهو ما يعني تشكيل كيان جديد بحال تم تشكيلة بتوجة إسلامي في سوق كبير مثل السعودية وهو دعم للصيرفة الإسلامية بالسعودية".

موضوع يهمك تراجع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بـ2.2% في الربع الأول من هذا العام وهو أكبر انكماش للاقتصاد البريطاني منذ أكثر... أكبر انكماش فصلي للاقتصاد البريطاني منذ أكثر من 40 عاماً اقتصاد

من المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في دول الخليج، وأكبر بنك بالسعودية يستطيع أن ينافس باقي بنوك المنطقة، وفقا لحسابات بلومبيرغ.

ويوجد في المملكة العربية السعودية نحو 30 مصرفا يقدمون خدماتهم لما يزيد عن 30 مليون شخص، مقارنة بنحو 12 مصرفا فقط مدرجا في إنجلترا، البلد الذي يسكنه 65 مليون شخص.

وقالت الوكالة إن الاندماج المحتمل، سيعطي للبنك الأهلي التجاري السيطرة الكاملة على سوق تمويل الشركات بالسعودية، وفقا لتقرير صادر عن سيتي غروب. وسيستحوذ الكيان الجديد على 30% من الودائع المحلية بما يعادل 553 مليار ريال ليحتل بذلك المرتبة الأولى بين بنوك المملكة، يليه مصرف الراجحي الذي يمتلك ودائع قيمتها 316 مليار ريال.

وقال سيتي غروب في التقرير إن الاندماج سيقلص التكاليف، كما أوصى البنك بشراء أسهم سامبا.

وقال جيوس ماثيو رئيس إدارة أبحاث الأسهم في الشركة المتحدة للأسهم، إن القوائم المالية الجيدة لكلا البنكين من حيث القروض، ستساعد الكيان الجديد أن يكون له موقع قوي في السوق.