مصرف البحرين يؤيد تقديرات صندوق النقد للانكماش الاقتصادي

قال محافظ مصرف البحرين المركزي إنه من المتوقع أن يتماشى الانكماش الاقتصادي مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

وكان مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي قد قال، اليوم الثلاثاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد اقتصاداتها انكماشا بـ 7.6% هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.



وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق يتحدث أثناء منتدى اقتصادي افتراضي.

موضوع يهمك أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي أن توقعات السعودية لانكماش الاقتصاد أقل تشاؤما من توقعات... محافظ ساما: توقعات صندوق النقد أشد تشاؤما من تقديراتنا اقتصاد

وتوقع أن تبلغ أسعار النفط 40-50 دولارا هذا العام.

وأشار إلى أن الدول الأخرى المنتجة للنفط قد تشهد انكماشا أكبر.

بالمقلب الآخر، قال محافظ البنك المركزي السعودي إن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة "أشد تشاؤما" من التقديرات السعودية نفسها. بينما يتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8% هذا العام.



وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي إنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.