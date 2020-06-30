"NCB" ينهي طرح صكوك من "الفئة 1" بـ4.2 مليار ريال

أعلن البنك الأهلي التجاري عن انتهاء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، بقيمة 4.2 مليار ريال.

وبيّن البنك أنه ستتم تسوية الصكوك في تاريخ 30 يونيو 2020.

وقال البنك في بيان له على "تداول"، إنه يجوز استرداد الصكوك مبكراً بسبب حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على اختيار البنك ووفقاً لما هو مبيّن في أحكام وشروط الصكوك.

موضوع يهمك قال البنك الأهلي التجاري، أنه بدأ اليوم الخميس في طرح صكوك إضافية من الفئة 1.وأضاف، في بيان للسوق المالية السعودية... "الأهلي التجاري" يطرح اليوم صكوكا إضافية بنوك وتمويل

قد قام البنك بتعيين الأهلي كابيتال منفرداً، مديراً لسجل الاكتتاب ومنسقاً رئيسياً ومديراً للاكتتاب وذلك للطرح الخاص.

وكان البنك الأهلي التجاري السعودي قد أعلن توقيعه اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية، الخميس، لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية.

ووقع البنكان اتفاقية إطارية للبدء بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة، فيما يتصل بصفقة الاندماج المحتملة والتي قد تسفر عن خلق أحد أكبر البنوك في المنطقة بأصول تقدر بنحو 800 مليار ريال وبحقوق ملكية هي الأكبر بالخليج عند نحو 109 مليارات ريال.

واتفق الطرفان بشكل غير ملزم على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج.

وسيحصل مساهمو سامبا على عدد يتراوح ما بين (0.736) و(0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في سامبا.