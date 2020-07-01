الأهلي التجاري السعودي يتم مرابحة تفوق مليار دولار

أكمل البنك الأهلي التجاري السعودي، أكبر صفقة تمويل مجمع بصيغة المرابحة الإسلامية لبنك سعودي بقيمة 1.05 مليار دولار.

وذكر البنك في بيان صحافي، الأربعاء، أن مدة صفقة التمويل ثلاث سنوات بدون ضمانات مالية.

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وقد تمّ الاتفاق على مرابحة التمويل المجمّع بين البنك الأهلي وعدد من البنوك الإقليمية والعالمية بقيادة مصرف إتش إس بي سي ومصرف ميزوهو.

وتأتي هذه المرابحة الإسلامية ضمن استراتيجية البنك الأهلي لتنويع مصادر التمويل.

واعتبر البنك هذه الصفقة أنها أول عملية تمويل بالمرابحة الإسلامية تتم هيكلتها وفق المعايير المحدّثة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمصرفية الإسلامية.

وأفاد البنك بأن هذه الصفقة تأتي رغم الظروف والتقلّبات التي تمرّ بها أسواق الدين حالياً.

وأوضح أن الصفقة شهدت إقبالاً كبيراً؛ مما يؤكّد على مدى ثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي عامة والبنك الأهلي خاصّة.