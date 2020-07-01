السيولة المحلية بمصر تتجاهل كورونا.. كيف تحركت في 2020؟

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى استمرار ارتفاع السيولة المحلية في مصر خلال شهر مايو الماضي رغم تداعيات ومخاطر فيروس كورونا المستجد، حيث صعدت بنسبة 2.26%، بما يعادل نحو 98.36 مليار جنيه على أساس شهري، لتستكمل مستوياتها التاريخية التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ارتفعت السيولة المحلية لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال مايو الماضي لتسجل مستوى 4.45 تريليون جنيه مقابل نحو 4.35 تريليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 17.23%، حيث سجلت 3.79 تريليون جنيه في مايو 2019 بزيادة تبلغ قيمتها نحو 0.66 تريليون جنيه.

ووفقاً للبيانات، ارتفع المعروض النقدي خلال شهر مايو إلى نحو 1.096 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.06 تريليون جنيه في أبريل الماضي.

وكان البنك المركزي قد أعلن نهاية شهر مايو الماضي، ارتفاع السيولة المحلية بنسبة 1.5% بما يعادل نحو 73 مليار جنيه على أساس شهري، حيث ارتفعت السيولة المحلية خلال شهر أبريل الماضي إلى 4.34 تريليون جنيه، مقابل نحو 4.276 تريليون جنيه في مارس الماضي بزيادة تبلغ نحو 0.07 تريليون جنيه.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 15.42%، حيث سجلت 3.76 تريليون جنيه في أبريل من العام 2019 مقابل نحو 4.34 تريليون جنيه في شهر أبريل الماضي. ووفقاً للبيانات، ارتفع المعروض النقدي خلال شهر أبريل إلى نحو 1.05 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.032 تريليون جنيه في مارس الماضي بزيادة تبلغ نحو 0.02 تريليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو 1.94%.

وفي شهر فبراير الماضي، ارتفعت السيولة المحلية إلى 4.187 تريليون جنيه، مقابل نحو 4.14 تريليون جنيه في يناير 2020. وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 14%، مقابل نحو 3.67 تريليون جنيه في فبراير من العام 2019.

ووفقاً للبيانات، ارتفع المعروض النقدي خلال شهر فبراير إلى 1.004 ترليون جنيه، مقارنة بنحو 840.5 مليار جنيه في فبراير من العام 2019.

وفي يناير الماضي، ارتفعت السيولة المحلية إلى 4.14 تريليون جنيه مقابل نحو 4.11 تريليون جنيه في ديسمبر من العام 2019، بزيادة بلغت نحو 29.926 مليار جنيه تُمثل نمواً بنسبة 0.7% على أساس شهري. وارتفعت السيولة المحلية في يناير الماضي بنسبة 13.7% على أساس سنوي مقارنة بنحو 3.64 تريليون جنيه في يناير من العام 2018.

وبلغ المعروض النقدي في مصر خلال شهر يناير الماضي نحو 987.282 مليار جنيه، مقابل معروض نقدي بلغ نحو 832.444 مليار جنيه خلال شهر يناير من العام 2019.