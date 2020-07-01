ساما: نسبة تغطية الديون المتعثرة حالياً تقف عند 140%

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما الدكتور أحمد الخليفي إن نسب التغطية للديون المتعثرة حاليا في السعودية تقف عند 140%، مشيرا إلى أنه لولا المبادرات التي قدمتها المؤسسة خلال الجائحة لكانت البنوك قد اضطرت لتجنيب مخصصات إضافية بـ10 مليارات ريال.

وقال محافظ "ساما" في ندوة افتراضية بعنوان سياسات التعافي الاقتصادي في الخليج نظمتها مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أدارتها مذيعة الأسواق "العربية" الزميلة لارا حبيب، "إن السيناريو الأسوأ قدر الديون المتعثرة عند 4%، غير أننا لاحظنا تحسناً بالأوضاع الاقتصادية العامة منذ وضع السيناريوهات الأسوأ".

وقال الخليفي "إن توقعات السعودية لانكماش الاقتصاد أقل تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي، وإن الاقتصاد السعودي انكمش بنحو 1% بالربع الأول".

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وأشار إلى أن مؤسسة النقد بالعادة لا تعلن عن أرقام الانكماش بينما جرى إعلانها من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

وعندما سئل عن توقعاته لأرقام الانكماش باقتصاد السعودية في الربع الثاني 2020 قال الخليفي إن "أداء الاقتصاد بالربع الثاني لن يكون أفضل بالتأكيد".

ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8% هذا العام، وهي التوقعات التي وصفها المحافظ بأنها أشد تشاؤماً من التقديرات في المملكة.

وقال الخليفي إن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مراقبة العالم لتطور المرض بشكل مختلف، وهذا سينعكس بالتداعيات الاقتصادية.

كما نبه إلى أهمية مراقبة التقلبات في أسواق النفط والتي بدأت تظهر تحسنا إيجابياً، إلى جانب أهمية مراقبة التطورات الجيوسياسية، وتطورات أو حدة موجة ثانية من كوفيد 19.