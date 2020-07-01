مشاكل تحويل أموال الشركات خارج السعودية في طريقها للحل

ذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة التجارة السعودية بدأت العمل على حصر المشاكل التي تواجه الشركات والمؤسسات في التحويلات المالية خارج المملكة.

وحسب الصحيفة فإن هذه الخطوة تستهدف معالجة تلك المشاكل وذلك بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

موضوع يهمك قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما الدكتور أحمد الخليفي إن نسب التغطية للديون المتعثرة حاليا في السعودية تقف عند... ساما: نسبة تغطية الديون المتعثرة حالياً تقف عند 140% بنوك وتمويل

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ""ساما" قد قررت إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك والمصارف، والسماح لتلك المراكز كافة بالعمل طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت ابتداءً من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الخامسة والنصف) مساءً وفقاً لتقدير كل بنك، بشرط ألا تقل ساعات عمل الفروع عن الأوقات المحددة في تعليمات المؤسسة.

وشددت المؤسسة على ضرورة التزام مراكز التحويل المالية بعدد من الضوابط، تتمثل في التقيّد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقار العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل الصادر عن وزارة الصحة، وكذلك استمرار العمل على تطوير القنوات الإلكترونية وخصوصاً التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية لتمكين العميل من الحصول على جميع الخدمات المتعلقة بالتحويل إلكترونياً.