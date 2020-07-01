"البحرين المركزي": الحزمة الأولى ركزت على دعم كافة القطاعات

أكد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أن الحزمة الأولية التي تم إصدارها لدعم الاقتصاد كانت بهدف التخفيف على مجمل القطاعات بغض النظر إذا كانت متضررة أم لا.

كما أشار إلى أنه الآن قد تم الانتقال إلى كيفية تنشيط القطاعات الاقتصادية والتركيز على التي هي بحاجة إلى المساعدة.

كذلك أكد محافظ البنك المركزي البحريني التزام البحرين بسياسة ربط الدينار البحريني بالدولار.

إلى ذلك، قال محافظ مصرف البحرين المركزي إنه من المتوقع أن يتماشى الانكماش الاقتصادي مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

وكان مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي قد قال، يوم أمس الثلاثاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد اقتصاداتها انكماشا بـ 7.6% هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق يتحدث أثناء منتدى اقتصادي افتراضي.

وتوقع أن تبلغ أسعار النفط 40-50 دولارا هذا العام.

موضوع يهمك أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً حاداً الأسبوع الماضي، كما... هبوط حاد في مخزونات النفط الأميركية خلال أسبوع طاقة

وأشار إلى أن الدول الأخرى المنتجة للنفط قد تشهد انكماشا أكبر.

بالمقلب الآخر، قال محافظ البنك المركزي السعودي إن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة "أشد تشاؤما" من التقديرات السعودية نفسها. بينما يتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8% هذا العام.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي إنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.