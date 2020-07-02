الإمارات دبي الوطني يسوق سنداته الدولارية بعائد 6.5%

بدأ بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، بتسويق سندات دائمة بالدولار بعائد 6.5% وهي غير قابلة للاسترداد قبل ست سنوات.

ومن المتوقع إغلاق عملية البيع لهذه السندات في وقت لاحق اليوم.

علماً أن السندات الدائمة هي أداة دخل ثابت بدون تاريخ استحقاق وبالتالي هي في المعتاد غير قابلة للاسترداد، لكنها في المقابل تدفع عائدا بشكل متواصل لحاملها.

وكانت وثيقة قد أظهرت في وقت سابق أن بنك الإمارات دبي الوطني، عين بنوكاً لترتيب مكالمة مع المستثمرين قبيل الإصدار المحتمل لسندات مقومة بالدولار الأميركي.

وعين البنك كلا من الإمارات دبي الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي لتنسيق الصفقة المحتملة، إلى جانب مشاركة بنك أوف أميركا وسيتي وبنك أبوظبي الأول، وفقا لوكالة "رويترز".

ومن المقرر أن تكون سندات تعزيز رأس المال الأساسي دائمة – أي بلا موعد استحقاق – وغير قابلة للاستدعاء لست سنوات، وفقاً للوثيقة.

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يشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني، يعد صاحب العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة علامته التجارية 4.13 مليار دولار، حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر".

وحل البنك ضمن أفضل 100 علامة تجارية مصرفية في العالم، وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وصعد "الإمارات دبي الوطني" بتصنيفه 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي، ليحل هذا العام في المرتبة 68 على مستوى العالم في تصنيف "براند فاينانس" للاستشارات، لأكبر 500 بنك في العالم، والذي نشرته مجلة "ذا بانكر" في عددها لشهر فبراير.