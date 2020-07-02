السعودية والإماراتية تستحوذان على قائمة أفضل 10 بنوك بالمنطقة 

استحوذت البنوك السعودية والإماراتية على قائمة أفضل 10 بنوك على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وفقا لتصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2020 الذي يعتمد في تصنيفه على الشريحة الأساسية لرأس المال (Teir 1 capital).

وأوضحت البيانات التي اطلعت عليها "العربية نت"، أن القائمة ضمت 4 بنوك سعودية، و3 بنوك إماراتية.

وجاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني. وفي المرتبة الرابعة جاء البنك الأهلي التجاري، ثم بنك الراجحي في المرتبة الخامسة.

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وفي المرتبة السادسة، جاء بنك أبوظبي التجاري، ثم مجموعة ساما المالية بالمرتبة السابعة. وحل البنك السعودي البريطاني "ساب" في المرتبة التاسعة.

وأظهر تصنيف ذا بانكر أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الأولى بقائمة الدول التي تضم أفضل البنوك في المنطقة، تلتها الإمارات، فيما جاءت الكويت في المرتبة الخامسة، والبحرين في المرتبة السادسة وسلطنة عمان في المرتبة السابعة، والأردن ثامنا والعراق بالمرتبة التاسعة.