موديز: الاندماج المرتقب في السعودية سيكون إيجابياً للبنك الأهلي

أكدت وكالة موديز أن الاندماج المحتمل بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية سيكون إيجابيا للائتمان بالنسبة للبنك الأهلي لأنه سيعزز رسملته ومكانته كأكبر بنك سعودي من حيث الأصول، وسيخلق ثالث أكبر بنك في الخليج،وسيضع الكيان المندمج في موقع أفضل للتنافس على أكبر المشاريع المحلية والإقليمية.

وأضافت موديز أن البنك الأهلي سيستفيد من قوة سامبا في الصيرفة الموجهة للشركات والصيرفة الاستثمارية، بالإضافة إلى ممارسات المجموعة الراسخة في إدارة المخاطر. كذلك سيخفف الاندماج انكشاف البنك الأهلي على تركيا الاندماج انكشاف البنك الأهلي على تركيا.

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وأشارت موديز إلى أن ملكية الحكومة في المصرفين تزيد من احتمالية المضي قدما بالصفقة وتزيد من احتمالية حصول الكيان الجديد على دعم حكومي إذا دعت الحاجة.

وأكدت موديز أن كلا البنكين يتمتعان بتمويل صحي وسيولة جيدة سيحتفظ بها الكيان المشترك، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تتأثر الربحية سلباً في بداية الأمر بسبب النفقات ذات الصلة ومخاطر التكامل، متوقعة أن نقاط التآزر بين المصرفين ستؤدي إلى دعم الكفاءة التشغيلية والربحية.

ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في دول الخليج، وأكبر بنك بالسعودية يستطيع أن ينافس باقي بنوك المنطقة، وفقا لحسابات بلومبيرغ.

ويوجد في المملكة العربية السعودية نحو 30 مصرفا يقدمون خدماتهم لما يزيد عن 30 مليون شخص، مقارنة بنحو 12 مصرفا فقط مدرجا في إنجلترا، البلد الذي يسكنه 65 مليون شخص.