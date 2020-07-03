روسيا تزيد حصة الدولار واليورو بالاحتياطيات وتقلص اليوان

قال البنك المركزي الروسي يوم أمس الخميس إنه قلص قليلاً حصة اليوان الصيني وزاد حصة الدولار الأميركي واليورو في احتياطياته الدولية بالربع الرابع من 2019.



وبلغت نسبة الدولار ضمن أصول روسيا من العملة الصعبة 24.5% في 31 ديسمبر 2019، ارتفاعا من 24.1% في نهاية سبتمبر 2019.



وتراجعت حصة اليوان إلى 12.3% في نهاية ديسمبر من 12.5% في نهاية سبتمبر، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي، بينما زادت نسبة اليورو إلى 30.8% من 30.3%.



وتكشف روسيا عن هيكل احتياطياتها من النقد الأجنبي متأخراً ستة أشهر.

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إلى ذلك، أظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 10.9% في مايو على أساس سنوي، وذلك بعد هبوط أكثر حدة بلغ 12% في أبريل نيسان عندما ساد الإغلاق البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الاقتصاد إن وتيرة التراجع تباطأت في قطاعي الصناعات التحويلية والتجزئة.

وقالت أيضا إن التعافي الاقتصادي تأثر نتيجة اتفاق عالمي للحد من إنتاج النفط بدءا من أول مايو أيار. وانخفض إنتاج النفط ومكثفات الغاز الشهر الماضي بنسبة 14.5% على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.7% في الشهور الخمسة الأولى من 2020 على أساس سنوي.

وبالنسبة للعام 2020 بأكمله، تتوقع الوزارة أن الاقتصاد الروسي في طريقه للانكماش بنسبة 4.8%.