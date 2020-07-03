رويترز: عُمان تسعى للحصول على قرض مؤقت بملياري دولار

قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن سلطنة عُمان تسعى للحصول على قرض مؤقت بقيمة ملياري دولار من بنوك عالمية وإقليمية.



وكانت مصادر قالت في السابق إن الدولة الخليجية أجرت محادثات مع بنوك في وقت سابق من العام الجاري بشأن خيارات تمويل، بما في ذلك قرض بنحو ملياري دولار، لكن المحادثات عُلقت بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.



وقالت مصادر اليوم الجمعة إن المحادثات استُؤنفت حاليا.



وقال مصدر مطلع إن عمان أرسلت طلب إبداء مقترحات للبنوك في يونيو من أجل قرض بقيمة ملياري دولار لأجل عام، سيحل محل إصدار سندات، مؤكدا تقرير أوردته إل.بي.سي.



وأضاف المصدر أن من المتوقع أن تقدم البنوك المقترحات هذا الأسبوع.

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وقال مصدر ثان إن محادثات القرض استؤنفت دون أن يذكر تفاصيل.



ولم ترد وزارة المالية في عمان حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.



وخفضت موديز في يونيو تصنيف عمان أكثر إلى مستوى مرتفع المخاطر عند ‭Ba3‬ من ‭Ba2‬، فيما أشارت وكالات التصنيف الائتماني إلى مخاطر تتعلق باحتياجات السلطنة التمويلية وتقلص المصدات المالية لديها.