هذه توقعات "سيتي برايفت بنك" لأداء السندات الأوروبية

قال جيفري ساكس، رئيس استراتيجية الاستثمار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى سيتي برايفت بنك إن اليورو قد يرتفع صوب 1.20 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة وإن هوامش عائدات السندات التي تصدرها دول غير أساسية في منطقة اليورو ربما تنكمش أكثر إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق بشأن صندوق للتعافي.

عززت محادثات بشأن صندوق للتعافي يهدف للمساعدة في إنعاش الاقتصادات الأكثر تضرراً بفعل فيروس كورونا، وعلى الأخص إيطاليا وإسبانيا، آمال التضامن في التكتل الذي يستخدم العملة الموحدة واحتمال حدوث انتعاش اقتصادي سريع، مما دفع الأصول الأوروبية للارتفاع في الأشهر الأخيرة.

وقال ساكس خلال عرض تقديمي لتوقعات سيتي برايفت بنك لمنتصف العام "نعتقد أن اليورو سيرتفع قليلاً على مدى الأشهر الستة المقبلة لأسباب من بينها الموافقة على صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي.. ليس لمستوى 1.20 دولار تماماً، لكنه تحرك في ذلك الاتجاه".

وأضاف "هوامش السندات الثانوية ستنكمش أكثر، لقد انكمشت في الستة أشهر الماضية ونعتقد أنها قد تنكمش إلى نطاق 70-90 نقطة أساس بسبب أن المخاطر المتعلقة بإيطاليا وإسبانيا ستنخفض فور أن تتلقيا تحويلات مالية من (دول) أساسية في أوروبا".

وجرى تداول اليورو عند نحو 1.12 دولار الجمعة، بعد أن ارتفع أكثر من 5% منذ مايو أيار.

والفارق بين عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات والتي تحظى بمتابعة وثيقة وبين السندات القياسية الألمانية عند نحو 174 نقطة أساس، بعد أن اتسع لفترة وجيزة لأكثر من 300 نقطة أساس في مارس آذار حين عصف الذعر الناجم عن فيروس كورونا بالأسواق.