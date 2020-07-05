ساب" يعدل برنامجه للصكوك الدولية وينشئ برنامجا للصكوك المحلية

يعتزم البنك السعودي البريطاني "ساب"، تحديث وتعديل برنامج الصكوك الدولي الذي سبق إنشاؤه، وإنشاء برنامج صكوك محلي.

وأوضح البنك أنه سيتم إصدار وطرح صكوك ذات أولوية أو ثانوية، بما يشمل إصدار صكوك رأس المال للشريحة الثانية، وطرحها داخل المملكة أو خارجها.

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وأشار "ساب" إلى أنه سيتم طرح البرنامج الدولي بالدولار، أو أي عملة أخرى، بما لا يتجاوز 5 مليارات دولار، أما البرنامج المحلي فسيكون بما لا يتجاوز خمسة مليارات ريال.

وكان البنك قد أعلن في أبريل الماضي عن عزمه السداد المبكر لصكوكه من المستوى الثاني، بقيمة 1.5 مليار ريال.