الكويت: هذه آلية تأجيل استحقاقات المتضررين من كورونا 6 أشهر

أعلن اتحاد مصارف الكويت، اليوم الاثنين، عن آلية تأجيل استحقاقات المتضررين من كورونا لمدة 6 أشهر، وفقاً للاشتراطات التي حددها المصرف المركزي.

وتتضمن الضوابط التي نشرها على حسابه على تويتر ما يلي:

1- يتم تأجيل الاستحقاقات على العملاء المتضررين التي تستحق خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر 2020 مدة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفق الآلية التالية: "الاستحقاق الواجب في 31 مارس 2020 يؤجل إلى 30 سبتمبر 2020، فيما الاستحقاق الذي يحل في 10 سبتمبر 2020 يؤجل استحقاقه إلى 10 مارس 2021.

2- نبه البنك المركزي البنوك إلى ضرورة استيفاء وتوثيق موافقة العملاء الراغبين في الاستفادة من تأجيل الاستحقاقات المترتبة عليهم عن تضرر نشاطهم جراء الأزمة مع تبيان الأثر المالي المترتب على التأجيل لأولئك العملاء قبل إبرام التعاقد الجديد معهم وتوثيق موافقتهم على التأجيل وعلمهم بالأثر المالي.

تأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين لدى البنوك لمدة ٦ أشهر pic.twitter.com/LN4yzjju37 — اتحاد مصارف الكويت (@KBAOnline) July 6, 2020

3- أكد البنك المركزي ضرورة عدم احتساب أي فائدة أو عائد على الفوائد غير المسددة خلال فترة تأجيل الاستحقاقات، وأوضح أنه إذا كان المبلغ المستحق 105 آلاف دينار عبارة عن أصل الدين بواقع 100 ألف دينار والفوائد 5 آلاف فيستلزم أن يكون التمديد وفقاً للآتي:

- مد الأجل أو إبرام عقود جديدة لأصل الدين البالغ 100 ألف دينار لمدة ستة أشهر مع إمكانية احتساب الفوائد على ذلك المبلغ عن فترة التمديد إن رغب البنك وبشرط موافقة العميل.

- مد أجل استحقاق الفوائد البالغة 5 آلاف دينار لمدة ستة أشهر دون احتساب أي فوائد عليها خلال فترة التمديد.