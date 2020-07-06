بنوك كويتية: خسائر بملايين الدولارات بسبب تأجيل أقساط القروض

حذر عدد من البنوك الكويتية من خسائر بالملايين بسبب تأجيل أقساط القروض في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد التي تعصف باقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط.

وقال بنك الكويت الوطني، أكبر بنوك البلاد، اليوم الاثنين، إن الأثر الإجمالي لخسائره بسبب تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط بطاقات الائتمان سيكون في حدود 130 مليون دينار (422.5 مليون دولار)، متضمناً بنك بوبيان التابع للمجموعة.

موضوع يهمك حدد بنك الكويت المركزي آلية لمعالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط... بنك الكويت المركزي يحدد آلية لمعالجة آثار تأجيل أقساط القروض بنوك وتمويل

وقال بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في الكويت، إن الأثر الإجمالي للخسائر سيكون في حدود 96 مليون دينار.

وفي مارس آذار، أعلنت بنوك الكويت تأجيل أقساط قروض العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة ستة أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك نظراً للتداعيات الاقتصادية التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا.

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شملت قرارات التأجيل أقساط القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على التأجيل وأي رسوم أخرى.

وأعلن البنك الأهلي الكويتي أن خسائره ستكون في حدود 14 مليون دينار، في حين توقع البنك التجاري الكويتي أن تبلغ خسائره 13 مليون دينار، وبنك الخليج 42 مليون دينار وبنك بوبيان 48 مليون دينار.