"ساب" يبدأ طرح الإصدار الأول لصكوك محلية

أعلن البنك السعودي البريطاني عن بدء طرح الإصدار الأول للصكوك بموجب البرنامج المحلي. وسيطرح البنك صكوك رأسمال للشريحة الثانية مقومة بالريال السعودي ومطروحة طرحاً خاصاً في السعودية، وستبدأ بداية الطرح 2020-07-06 وتنتهي في 2020-07-28.

وأوضح البنك أنه سيتم تحديد قيمة الطرح للإصدار الأول بموجب البرنامج المحلي وفقاً لظروف السوق، كما تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بسعر مليون ريال سعودي.

وكان البنك السعودي البريطاني "ساب" قد أعلن في وقت سابق عن تحديث وتعديل برنامج الصكوك الدولي الذي سبق إنشاؤه، وإنشاء برنامج صكوك محلي.

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وأوضح البنك أنه سيتم إصدار وطرح صكوك ذات أولوية أو ثانوية، بما يشمل إصدار صكوك رأس المال للشريحة الثانية، وطرحها داخل المملكة أو خارجها.

وأشار "ساب" إلى أنه سيتم طرح البرنامج الدولي بالدولار، أو أي عملة أخرى، بما لا يتجاوز 5 مليارات دولار، أما البرنامج المحلي فسيكون بما لا يتجاوز خمسة مليارات ريال.

وكان البنك قد أعلن في أبريل الماضي عن عزمه السداد المبكر لصكوكه من المستوى الثاني، بقيمة 1.5 مليار ريال.