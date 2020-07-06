3 فوائد جوهرية لاندماج "البنك الأهلي" و"سامبا"

قال أشرف مدني، نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن عملية اندماج البنك الأهلي التجاري وسامبا هي تطور إيجابي لدائني البنكين وليس فقط للبنك الأهلي. "ولاشك أن البنك الأهلي سيستفيد من عدة نواحٍ مثل نمو رأس المال وأقوى مما هو عليه قبل الاندماج، بالإضافة لإدارة جودة الأصول الراسخة في "سامبا"، وأخيراً إدارة الأسواق المالية العالمية والخزينة والاستثمارات".

وأضاف مدني "أن دائني "سامبا" سيستفيدون بكونهم جزءا من أكبر كيان مصرفي في السعودية بحصة سوقية تناهز 30%، وبالتالي الأهمية النسبية لـ"سامبا" سترتفع. بالمجمل هناك فوائد عامة من الاندماج من ناحية الطاقات التشغيلية وفرص خفض النفقات في المستقبل، مما ينعكس إيجاباً على ربحية البنكين".

وأكدت وكالة موديز أن الاندماج المحتمل بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية سيكون إيجابيا للائتمان بالنسبة للبنك الأهلي، لأنه سيعزز رسملته ومكانته كأكبر بنك سعودي من حيث الأصول وسيخلق ثالث أكبر بنك في الخليج وهو ما سيضع الكيان المندمج في موقع أفضل للتنافس على أكبر المشاريع المحلية والإقليمية.

موضوع يهمك قدر مختصون في قطاع الإنشاءات والتنمية العمرانية أن تكون عودة النشاط العقاري في السعودية قوية، بما يسهم في تقليص الفواقد... السعودية.. استكمال 5 آلاف مشروع عقاري بـ 1.6 تريليون دولار عقارات





وأضافت موديز أن البنك الأهلي سيستفيد من قوة سامبا في الصيرفة الموجهة للشركات والصيرفة الاستثمارية، بالإضافة إلى ممارسات المجموعة الراسخة في إدارة المخاطر. كذلك سيخفف الاندماج انكشاف البنك الأهلي على تركيا.



وأشارت موديز إلى أن ملكية الحكومة في المصرفين تزيد من احتمالية المضي قدما بالصفقة وتزيد من احتمالية حصول الكيان الجديد على دعم حكومي إذا دعت الحاجة.



وأكدت موديز أن كلا البنكين يتمتعان بتمويل صحي وسيولة جيدة سيحتفظ بها الكيان المشترك.

مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تتأثر الربحية سلباً في بداية الأمر بسبب النفقات ذات الصلة ومخاطر التكامل، متوقعة أن نقاط التآزر بين المصرفين ستؤدي إلى دعم الكفاءة التشغيلية والربحية.