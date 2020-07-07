هذا ما كشفته اختبارات الضغط في بنوك الإمارات

أعلن مصرف الإمارات المركزي، في تقرير الاستقرار المالي، أن اختبارات الضغط أظهرت قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات المالية، الناتجة عن أزمة تفشي فيروس كورونا خلال الربع الأول من العام.

وجاء ذلك التحمل بدعم من خطة التحفيز التي أطلقها المركزي للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة، والتي بلغت قيمتها 256 مليار درهم حتى الآن.

وأشار المركزي إلى أن مستويات الإقراض ونمو الودائع لا تزال مستقرة، وإلى تمتع القطاع المصرفي بمستوى جيد من السيولة ورأس المال.

كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9% في مارس 2020 ،ونسبة الأصول السائلة 16.6% في شهر مايو 2020، متجاوزتين بذلك الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.