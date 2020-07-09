"الأهلي المصري" يدير 27% من القروض المشتركة في أفريقيا

أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة "بلومبيرغ"، عن قطاع البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي، احتفاظ البنك الأهلي المصري بالمركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية.

حيث حصل البنك على المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسي، إضافة إلى حصوله على المركز الثاني كمسوق للقروض المشتركة، بحصة سوقية وصلت إلى 27.23% من إجمالي القروض المشتركة في قارة أفريقيا.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد حصل البنك الأهلي المصري على المركز الثالث عن القروض المشتركة التي قام فيها بدور وكيل التمويل فيها وعلى المركز الرابع كمسوق لتلك القروض والسابع كمرتب رئيسي وذلك بعد مؤسسات وبنوك دولية عديدة وهو الإنجاز الذي يأتي نتيجة قدرة البنك الأهلي المصري على إدارة اثني عشر صفقة تمويلية بقيمة تعدت 74 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2020.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، على أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تساهم بفاعلية في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل والتي تعد من أهم أولويات الدولة، كما يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.