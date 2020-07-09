"العربي الوطني" يعلن ترسية عقد مع "ولاء للتأمين" بـ 663 ألف ريال

أعلن البنك العربي الوطني عن ترتيب لإبرام عقد تأمين لتغطية تأمينية لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين لمدة سنة ميلادية اعتبارا من 08/07/2020م لصالح شركة ولاء للتأمين التعاوني (طرف ذو علاقه) بقيمة 663,000 ريال.

وأوضح البنك في بيان له على "تداول"، أنه تم توقيع العقد لمدة سنة ميلادية اعتبارا من 08 يوليو 2020، مؤكدا أن الوثائق ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

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وأشار البنك إلى أن لعضو مجلس الإدارة السيد هشام عبد اللطيف الجبر مصلحة مباشرة بالعقد باعتباره ممثلا للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني.

ومن جانبها توقعت "ولاء للتأمين" في بيان منفصل على "تداول"، أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائجها المالية لعام 2020.

وفي سياق متصل، تراجعت أرباح البنك العربي الوطني الفصلية إلى 643.8 مليون ريال في الربع الأول من 2020، مقابل 779 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بتراجع 17.4%.

وبلغت قيمة صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات للبنك في الربع الأول 1.3 مليار ريال، مقابل 1.36 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 5.4%.

وقال البنك إن انخفاض الأرباح يعود إلى تراجع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.8% والناتج بشكل رئيسي من الانخفاض في المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، صافي دخل العمولات الخاصة ودخل توزيعات الأرباح، قابله ارتفاع في صافي دخل الأتعاب والعمولات، صافي تحويل العملات الأجنبية، صافي دخل المتاجرة، مكاسب بيع موجودات مالية (سندات دين) مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ودخل العمليات الأخرى.

وذكر البنك أن إجمالي مصاريف العمليات ارتفع بنسبة 2.5% ناتج بشكل رئيسي من الزيادة في مخصص خسائر الائتمان، المصاريف العمومية والإدارية الأخرى قابله انخفاض في مصاريف الإيجار والمباني، مصاريف الرواتب والأجور، مصروفات الاستهلاك، والانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى.