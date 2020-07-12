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تركيا: حجز 20% من ربح البنك المركزي لم يعد إلزامياً

المصدر: العربية.نت
البنك المركزي التركي
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وقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مرسوم يقضي بحذف قانون ينص على تخصيص 20% من صافي ربح البنك المركزي إلى الاحتياطي النقدي.

ويسمح المرسوم الجديد بأن تضاف الأموال الاحتياطية المتراكمة إلى ربح البنك المراد توزيعه، باستثناء الأموال الاحتياطية من أرباح السنة الماضية.

وفي سياق متصل، تم إلغاء القانون الذي يشترط الحصول على 10 سنوات من الخبرة للترشح لمنصب نائب محافط البنك المركزي.

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