تراجع الودائع بالبنوك الأردنية 1.3% نهاية مايو

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأردني، الاثنين، تراجع ودائع البنوك في نهاية مايو أيار 1.3% إلى 34.8 مليار دينار (49 مليار دولار) مقارنة مع نهاية 2019.

كانت ودائع البنوك الأردنية تبلغ في نهاية 2019 نحو 35.3 مليار دينار.

وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، انكماش أسعار المستهلكين 0.61% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي بعد انخفاضها 0.22% في مايو أيار.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.12%.

ساهمت في الانخفاض السنوي للأسعار بشكل رئيسي شرائح النقل والوقود والإنارة، في حين ارتفعت على نحو خاص أسعار التبغ والسجائر والألبان ومنتجاتها والبيض.

وبلغ معدل التضخم السنوي 0.9% في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها، مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل، 0.31% على أساس سنوي في يونيو حزيران، ليبلغ 1.1% في الأشهر الستة الأولى.

كان معدل التضخم السنوي الأساسي 1.2% في مايو أيار.