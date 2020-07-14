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رئيس "الترفيه" السعودية: منتجات جديدة من البنوك تدعم الاستثمار بالقطاع

المصدر: دبي - العربية.نت
رئيس "الترفيه" السعودية: منتجات جديدة من البنوك تدعم الاستثمار بالقطاع
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قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، إن الهيئة تواصلت مع البنوك وطلبت توفير منتجات استثمارية جديدة تدعم المستثمرين في قطاع الترفيه.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق تلك المنتجات خلال الأسابيع القادمة لتطور قطاع الترفيه بما يسهم في دعم المحتوى الترفيهي.

يأتي ذلك، بعد أن جرى الإعلان أول من أمس عن عودة نشاط المراكز الترفيهية بالمملكة.

وأعلنت شركة مشروعات الترفيه السعودية، مطلع العام الجاري، عن المجمعات الترفيهية الجديدة لمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي، علاوة على دوره في تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030".

وستضم المنظومة الترفيهية الجديدة التي تعمل الشركة على تطويرها 20 مجمّعاً ترفيهياً ومدينتين ترفيهيتين، تقدر مساحتها بين 100 إلى 200 ألف متر مربع، و50 صالة عرض سينمائي في مناطق ومدن السعودية كافة، سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل العام 2030.

كلمات دالّة

#ترفيه, #منتجات, #السعودية

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