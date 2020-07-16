الإمارات تعيد تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي 

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي.

تأتي إعادة تشكيل المجلس بعد تعيين عبد الحميد سعيد محافظا للبنك في أبريل.

وتضمن القرار تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كرئيس للمجلس.

عضوية كل من عبدالرحمن صالح آل صالح نائباً للرئيس، وعبدالحميد محمد سعيد محافظ المصرف المركزي، عضوية يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد حميد الطاير، وعلي محمد بخيت الرميثي.

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وتأسس "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" بموجب القانون الاتحادي رقم / 10 / لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة.

ويعمل المصرف على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي، وحماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تساهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.

ومن بين أهم أهدافه الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي والمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة وضمان الإدارة الرشيدة لاحتياطياته الأجنبية.