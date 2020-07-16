"التنمية الاجتماعية" السعودي يرفع تمويلاته للمنشآت الصحية بـ 30% 

حقق بنك التنمية الاجتماعية السعودي، رقمًا قياسيًا في تمويل المنشآت الصحية، خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 بنمو قدره 30%.

واعتمد البنك برنامجاً للدعم متزامنًا مع تركيز البنك على تسخير كافة الموارد سواء الفنية أو التقنية لتساهم بشكل مباشر في تسريع رحلة التمويل ومساندة العملاء خلال الأزمة، حيث تم اعتماد تمويلات لـ42 منشأة بقيمة 160 مليون ريال حتى نهاية يونيو 2020 فيما يخص منتج الرعاية الصحية، حيث توزعت على المستشفيات، المجمعات الطبية، العيادات الطبية، العيادات المتخصصة، المصانع الطبية، معامل التجهيزات الطبية، المستهلكات الطبية، والخدمات التشغيلية الطبية)، وشملت تغطية جغرافية واسعة في أغلب مناطق المملكة.

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يذكر أن البنك أطلقت مؤخرًا "محفظة الرعاية الصحية" لدعم المنشآت الصحية القائمة والناشئة في 12 مجالا صحيا مرخصا من وزارة الصحة.

ويسعى البنك من خلال إطلاق "محفظة الرعاية الصحية" إلى تقديم تمويلات ميسرة وسريعة، تمكن المنشآت الصحية من النمو والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على معدلات التوظيف، إضافةً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، للمساهمة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مركز المملكة في مؤشرات الصحة والطب الوقائي.

من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للبنك لقطاع تمويل المنشآت أحمد بن علي الزهراني، أن البنك حرص على إطلاق حزم من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع المنشآت، للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة، مما حقق نتائج مميزة بنمو في النصف الأول لعام 2020 بمقدار 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وأوضح الزهراني أن المنشآت الصحية التي مولها البنك مستقرة وتنمو بشكل إيجابي في جميع المناطق، مستفيدة من خدمات وتسهيلات 27 فرعاً للبنك حول المملكة، مبينًا أن إطلاق البنك لـمنتج الرعاية الصحية، تركز في التمويلات على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتها التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالها ونطاق خدماتها بمخصص مالي يبلغ ملياري ريال.