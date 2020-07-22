مصرف الإمارات المركزي يحذر من أنشطة احتيالية

دعا مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عملاء البنوك إلى الانتباه للأنشطة الاحتيالية عبر المكالمات والرسائل الهاتفية، مشددا على ضرورة عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة مثل المعلومات الشخصية والمصرفية لأي شخص أو جهة.

وأكد المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة أنها لا تطلب مثل هذه المعلومات من العملاء ونحذر العملاء من المكالمات الهاتفية والرسائل الاحتيالية التي قد تصلهم عبر تطبيق واتساب وتحمل اسم وشعار المصرف المركزي.

كما يذكّر المصرف المركزي العملاء بعدم الإجابة عن مثل هذه المكالمات والرسائل، وعدم فتح أية روابط مرفقة لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية.

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ودعا المصرف المركزي الجمهور لضرورة إبلاغ السلطات المعنية في حالة استلامهم المكالمات والرسائل الاحتيالية أو في حالة تعرضهم للاحتيال المالي. ويؤكد المصرف المركزي تضافر جهود الجهات المختصة في الدولة للحد من أنشطة الاحتيال المالي وتوعية المجتمع حولها.