تراجع أرباح بنك الرياض في الربع الثاني 29% إلى 1.1 مليار ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لبنك الرياض إلى 1.06 مليار ريال في الربع الثاني من 2020، مقابل 1.5 مليار ريال، في الربع الثاني من 2019، بنسبة تراجع 29%.

ومقابل الأرباح المحققة في الربع السابق انخفضت الأرباح بنسبة 27.9%، حيث كانت 1.47 مليار ريال.

وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات بالربع الثاني 2.1 مليار ريال، مقابل 1.96 مليار ريال، في الربع الثاني من 2019، بنمو 7.8%.

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وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، بلغت أرباح البنك 2.53 مليار ريال، مقابل 2.98 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 14.9%.

وذكر بنك الرياض في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن الأرباح تأثرت بانخفاض صافي الدخل، بسبب ارتفاع مصاريف العمليات نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة في الفترة الحالية.

وشهد إجمالي دخل العمليات ارتفاعاً غير جوهري بنسبة 1.5%، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل عملات أجنبية، قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعملات وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.