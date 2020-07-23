2.4 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي الفصلية بتراجع 3.8%

انخفضت أرباح مصرف الراجحي الفصلية بالربع الثاني من 2020، إلى 2.43 مليار ريال، مقابل 2.53 مليار ريال، في الربع الثاني من 2019، بتراجع 3.86%، ومقابل أرباح في الربع السابق 2.38 مليار ريال، بارتفاع 2.4%.

وتراجع صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات إلى 3.96 مليار ريال، مقابل 4.06 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 2.3%.

وذكر مصرف الراجحي أن تراجع الأرباح بسبب انخفاض صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 386 مليون ريال إلى 458 مليون ريال بنسبة 18.8%.

موضوع يهمك تراجعت الأرباح الفصلية لبنك الرياض إلى 1.06 مليار ريال في الربع الثاني من 2020، مقابل 1.5 مليار ريال، في الربع الثاني من... تراجع أرباح بنك الرياض في الربع الثاني 29% إلى 1.1 مليار ريال بنوك وتمويل

وفي المقابل، انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.1% نتيجة انخفاض صافي دخل التمويل والاستثمار وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى.