2.4 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي الفصلية بتراجع 3.8%

انخفضت أرباح مصرف الراجحي الفصلية بالربع الثاني من 2020، إلى 2.43 مليار ريال، مقابل 2.53 مليار ريال، في الربع الثاني من 2019، بتراجع 3.86%، ومقابل أرباح في الربع السابق 2.38 مليار ريال، بارتفاع 2.4%.
وتراجع صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات إلى 3.96 مليار ريال، مقابل 4.06 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 2.3%.
وذكر مصرف الراجحي أن تراجع الأرباح بسبب انخفاض صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 386 مليون ريال إلى 458 مليون ريال بنسبة 18.8%.
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وفي المقابل، انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.1% نتيجة انخفاض صافي دخل التمويل والاستثمار وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى.