الإفريقي للتنمية يمنح 285 مليون دولار لـ 5 دول

وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تقديم 284.8 مليون دولار كدعم لجهود دول مجموعة الخمسة للساحل في مكافحة وباء كورونا، والإنعاش الاقتصادي.

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ويهدف التمويل إلى تعزيز النظام الصحي وتخفيف الأثر الاجتماعي ودعم المرونة الاقتصادية، من خلال دعم التدابير العاجلة بما في ذلك زيادة الموارد المخصصة للصحة وتعزيز قدرات البلدان في الكشف عن المصابين ورعايتهم.

وكذلك يهدف التمويل إلى توظيف العاملين الصحيين وتدريبهم وتحسين الأمن الغذائي من خلال دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية، والتحويلات النقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وتنفيذ الإعفاءات الضريبية للقطاع الخاص لتسهيل استئناف أنشطتها.

وستحصل بوركينا فاسو على الحصّة الأكبر من التمويل بقيمة 54.6 مليون دولار موزّعة على منحة وقرض بنفس القيمة 27.3 مليون دولار، أما جمهورية مالي فستحصل على 37.2 مليون دولار قرض ومنحة بقيمة 11.7 مليون دولار.

وستستفيد موريتانيا من منحة قدرها 10.2 مليون دولار والنيجر من منحة بقيمة 53.7 مليون دولار وقرض بقيمة 55.1 مليون دولار، أما تشاد فهي تتلقى دعماً مالياً قدره 61.2 مليون دولار في شكل منحة.