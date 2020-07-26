تراجع أرباح السعودي الفرنسي 46% بالربع الثاني لـ437 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي في الربع الثاني من 2020، إلى 437 مليون ريال، مقابل 804 ملايين ريال، في الربع الثاني من 2019، بتراجع 45.6%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق، تراجعت أرباح البنك بنسبة 35.7%، حيث كانت 682 مليون ريال.

وبلغت قيمة صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات في الربع الثاني 1.297 مليار ريال، مقابل 1.298مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع طفيف 0.07%.

موضوع يهمك ارتفع سهم بنك البلاد 1.47% إلى 23.5 ريال في سوق الأسهم السعودية، بعد إعلان البنك ارتفاع نتائجه الفصلية في الربع الثاني... سهم البلاد يصعد 1.5% مع أرباح فصلية بـ 318 مليون ريال بنوك وتمويل

وبلغت قيمة الأرباح في الستة أشهر الأولى من 2020، نحو 1.1 مليار ريال، مقابل 1.7 ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع 34.9%.

وقال السعودي الفرنسي إن تراجع الأرباح في الربع الأول يعود لانخفاض صافي الدخل وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 60.70%. ومع ذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.17%.

وترجع هذه الزيادة في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان، مخصص خسائر قيمة الموجودات المالية الأخرى بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين، والذي قابله انخفاض جزئي في المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية الأخرى.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع دخل المتاجرة، دخل الصرف الأجنبي والدخل التشغيلي الآخر، والذي قابله انخفاض جزئي في دخل الأتعاب والعمولات.