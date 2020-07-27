دويتشه بنك ينهي أنشطته لاستخراج الفحم عالمياً بـ 2025

أعلن دويتشه بنك اليوم الاثنين، أنه سينهي أنشطته التجارية المتصلة باستخراج الفحم في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025 على أقصى تقدير في تعديل لسياساته المتعلقة بالوقود الأحفوري.

وقال المقرض الألماني إنه اعتبارا من الآن فإنه لن يمول أي مشروعات جديدة في القطب الشمالي أو مشروعات الرمال النفطية.

وتأتي السياسات الجديدة بعد إعلانات صدرت هذا العام عن أهداف الاستدامة الجديدة وإصدار أول سندات خضراء للبنك.

وأضاف دويتشه بنك أنه سيراجع جميع أنشطته ذات الصلة بخطط التنويع للعملاء في مجال الطاقة المعتمدة على الفحم في الولايات المتحدة وأوروبا بحلول نهاية هذا العام، في حين سيبدأ مراجعة مماثلة في آسيا عام 2022.