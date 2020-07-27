أرباح "بنك الجزيرة" الفصلية تتراجع 34% إلى 165.8 مليون ريال

أعلن بنك الجزيرة، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققا تراجعا في صافي الأرباح قدره 34.2%.

وبلغت صافي أرباح البنك 165.8 مليون ريال، مقابل 251.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول، تراجعت أرباح البنك بنسبة 28.7% إلى 347.4 مليون ريال، مقابل 486.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وانخفض صافي الدخل بنسبة 34% بسبب الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 36%.

وقال البنك إن السبب في ارتفاع مصاريف العمليات يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وقابله انخفاض في المصاريف الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الإيجارات والمباني.

أما بالنسبة إلى دخل العمليات فقد ارتفع بنسبة 10% وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل العمليات الأخرى وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي الأرباح من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الأرباح من بيع الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر قابله انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات البنكية، وفقا لما ذكره البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".