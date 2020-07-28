تراجع أرباح بنك أبوظبي الأول الفصلية 25%

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء انخفاضا بنسبة 25% في الربع الثاني من العام متأثرا بارتفاع فصلي آخر لمخصصات انخفاض القيمة.



وتتضرر البنوك في المنطقة بفعل صدمة مزدوجة تتمثل في جائحة فيروس كورونا ونزول أسعار النفط، وشهدت أرباح معظمها هبوطا في الربع الثاني مع قيامها بتجنيب مخصصات أكبر لخسائر ائتمان متوقعة.



وبلغ صافي ربح البنك في الربع الثاني 2.41 مليار درهم (656 مليون دولار) مقابل 3.22 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. واستقر صافي الربح مقارنة بالربع الأول.



وقفز صافي مخصصات انخفاض القيمة 127% في الربع الثاني إلى 1.06 مليار درهم من 467 مليون درهم قبل عام. وكان صافي مخصصات انخفاض القيمة في الربع الأول 738 مليون درهم، مرتفعا 81% على أساس سنوي.



وقال جيمس بورديت المدير المالي لمجموعة بنك أبوظبي الأول في بيان "في ظل مناخ صعب وضبابي، نواصل بناء مصداتنا الاحتياطية، وهو ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في مخصصات انخفاض القيمة."



وارتفعت تكلفة المخاطر للبنك إلى 108 نقاط أساس من 70 نقطة أساس في الربع الأول ومن 49 نقطة أساس قبل عام.



وتراجع معدل كفاية رأس المال بشكل طفيف إلى 16.4% من 16.9% قبل عام. وارتفع معدل القروض المتعثرة إلى 3.9% من 3.5% في الربع الأول ومن 3.1% قبل عام.



وقال البنك في البيان إنه قدم للعملاء في الربع الثاني تدابير تيسيرية في صورة تأجيل مدفوعات فوائد وسيولة بأكثر من ثمانية مليارات درهم.