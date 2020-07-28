أرباح "الكويت الوطني" النصفية تتراجع 47% إلى 111 مليون دينار

أعلن بنك الكويت الوطني، اليوم الثلاثاء، عن أرباحه لفترتي الربع الأول المنتهى في 31 مارس 2020 والستة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 يونيو 2020، حيث حقق البنك أرباحاً صافية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بواقع 77.7 مليون دينار كويتي (251.7 مليون دولار أميركي).

وسجل البنك صافي ربح في الستة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 يونيو 2020 بواقع 111.1 مليون دينار كويتي (360.9 مليون دولار أميركي) بتراجع على أساس سنوي نسبته 27.9% و46.9% على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام جاسم الصقر: "إن تبعات تفشي وباء كورونا أحدثت تأثيراً كبيراً على أرباح البنك وبالأخص في الربع الثاني، حيث تسبب الإغلاق الكامل وتوقف الأنشطة التجارية في تراجع حجم التعاملات المصرفية في بعض قطاعاتنا وهو ما انعكس سلباً على الإيرادات من تلك القطاعات، كما أدى خفض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً إلى مزيد من الضغوط على صافي هامش الفائدة، وبالإضافة إلى ذلك أثرت زيادة المخصصات على ربحية البنك في الربعين الأول والثاني من العام 2020.

موضوع يهمك ارتفعت أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 7.6%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل... نمو أرباح بنك الكويت الوطني 7.6% لـ93 مليون دينار بنوك وتمويل

وأضاف الصقر أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة سيكون لها تأثير طويل الأمد على الاقتصاد العالمي والقطاعات المصرفية في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن ربحية البنك خلال النصف الأول تأثرت ببعض هذه التحديات والتي تمثلت في تراجع الإيرادات وارتفاع المخصصات، فيما تشير التوقعات إلى استمرار تلك التحديات على مدار العام بفعل انعكاس هذه الضغوط سلبًا على النشاط الاقتصادي وربحية القطاع المصرفي.