جنوب إفريقيا.. تمويل بـ 4.3 مليار دولار لمكافحة كورونا

أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، موافقته على تقديم مساعدة لجنوب إفريقيا بـ4,3 مليار دولار لمؤازرة جهودها في مكافحة وباء كوفيد-19.

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وقال بيان صادر عن الصندوق إنه وافق على إعطاء جنوب إفريقيا "مساعدة مالية عاجلة بموجب أداة التمويل السريع لدعم جهود السلطات في التعامل مع التحدي الذي يمثله الوضع الصحي وتأثيراته الاقتصادية القاسية الناجمة عن صدمة كوفيد-19".

وسجلت جنوب إفريقيا التي تعد أكثر الدول الإفريقية اعتمادا على الصناعة في اقتصادها أكبر عدد من الإصابات في القارة السمراء وصلت إلى 445 ألفا بينها 6,769 وفاة، وفق المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتوقع وزير المالية الجنوب إفريقي تيتو مبويني في حزيران/يونيو أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة 7,2 بالمئة عام 2020، وهو أكبر تراجع في 90 عاما، وشبّه تضخم الدين العام بحيوان "فرس النهر الذي يأكل إرث اولادنا".

وأشارت الحكومة الى أن أموال صندوق النقد الدولي سوف تخصص لتحقيق استقرار الدين وخلق فرص العمل ومساعدة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية الذين يكافحون كوفيد-19 وإصلاح الاقتصاد لتحفيز النمو.

وهذه هي الدفعة الأحدث من صندوق النقد بموجب أداة التمويل السريع التي تسمح للبلدان بتجاوز الإجراءات والمفاوضات الطويلة لتأمين برامج مساعدات اقتصادية، في حين تسابق غالبية الدول الوقت في الجهود المبذولة لمعالجة تداعيات كوفيد-19.

وقال نائب المدير العام لصندوق النقد جيفري أوكاموتو إن "ركودا اقتصاديا عميقا بدأ يتكشّف"، في حين يسهم بطء معدلات النمو في جنوب إفريقيا وارتفاع البطالة في مفاقمته.

وأضاف أن أموال أداة التمويل السريع ستساعد على معالجة الخلل في ميزان المدفوعات في جنوب إفريقيا "الذي ظهر نتيجة للوباء، وبالتالي احتواء الاضطراب الاقتصادي وتداعياته".