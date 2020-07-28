رويترز: أبوظبي التجاري يعتزم تسريح 400 موظف

نقلت وكالة رويترز عن مصار أن بنك أبوظبي التجاري، يعتزم تسريح 400 موظف لخفض التكاليف وسط انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

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وقال مصدران مطلعان على الأمر إن ثالث أكبر مقرض في الإمارات يسعى لهذه الخطوة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البنوك في مختلف الدول.

وقال متحدث في بيان إن بنك أبوظبي التجاري سعى لتحقيق الكفاءة على مدى العقد الماضي، مع ضمان توفير الكوادر الكفوءة في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل الخدمات المصرفية الرقمية.

وأضاف المتحدث باسم البنك أنه "من المتوقع حدوث عدد معين من حالات تسرح الموظفين كل عام في سياق العمل المعتاد".

وقالت المصادر إن التخفيضات ستشمل موظفين في قطاع التجزئة في بنك أبوظبي التجاري، وعدد من المسؤولين في الإدارة العليا، كما يتطلع البنك لإغلاق 20 فرعا.

وفي الأسبوع الماضي أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، عن انخفاض أرباحه بنسبة 58%.

وقالت مصادر لرويترز في يونيو حزيران إن البنك بدأ جولة جديدة من تسريح الموظفين.

وفي شهر مايو، أعلن بنك أبوظبي التجاري عن انخفاض بنسبة 84% في صافي أرباح الربع الأول، بعد حدوث انخفاض في القيمة قدره 292 مليون دولار بسبب تعرض الديون لأزمة شركة NMC الصحية المتعثرة.