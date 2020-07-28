عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

عوائد السندات الألمانية تهبط لأدنى مستوى في شهرين

المصدر: برلين - رويترز
البنك المركزي الألماني
رابط مختصر

هبط عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين اليوم الثلاثاء مع استمرار الحذر في الأسواق بشأن احتمال موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وانتظار نتيجة اجتماع البنك المركزي الأميركي.

وواصلت عوائد السندات الحكومية الألمانية الهبوط بعد أن سجلت أفضل يوم لها في أكثر من شهر أمس الاثنين، بينما تتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل حاد.

وتراجع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى -0.517% اليوم الثلاثاء وهو أدنى مستوى له منذ الثاني والعشرين من مايو.

كلمات دالّة

#سندات, #ألمانيا, #كورونا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر