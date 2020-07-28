عوائد السندات الألمانية تهبط لأدنى مستوى في شهرين

هبط عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين اليوم الثلاثاء مع استمرار الحذر في الأسواق بشأن احتمال موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وانتظار نتيجة اجتماع البنك المركزي الأميركي.



وواصلت عوائد السندات الحكومية الألمانية الهبوط بعد أن سجلت أفضل يوم لها في أكثر من شهر أمس الاثنين، بينما تتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل حاد.



وتراجع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى -0.517% اليوم الثلاثاء وهو أدنى مستوى له منذ الثاني والعشرين من مايو.