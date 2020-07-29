المركزي التركي يرفع توقعات التضخم 8.9% في نهاية 2020

رفع البنك المركزي التركي اليوم الأربعاء بشكل كبير توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 8.9% بعد ثلاثة أشهر من ارتفاع الأسعار خلال جائحة فيروس كورونا.



وكان البنك قد توقع في تقريره الفصلي السابق بلوغ التضخم 7.4% في نهاية العام. كما رفع توقعاته للتضخم في نهاية 2021 إلى 6.2% من 5.4% في إفادته الفصلية، التي قال فيها أويسال إن التوقعات لا تفترض حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا.

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وأوقف البنك دورة قوية من خفض أسعار الفائدة في يونيو وأبقى على هذه السياسة الشهر الجاري. وينقسم الاقتصاديون إلى حد ما بشأن ما إذا كان من الممكن أن يتحول البنك إلى تشديد السياسة النقدية لمعالجة المعدل الحقيقي السلبي لأسعار الفائدة التركية والتضخم المرتفع بشدة.



وقال أويسال إن وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة ستعتمد على خطوات العودة للحياة الطبيعية. وسجلت تركيا ما يقرب من 230 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ومن المتوقع أن تؤدي إجراءات احتواء الفيروس إلى انكماش الاقتصاد هذا العام.



وارتفع التضخم إلى 12.6% في يونيو.



وأضاف أويسال أن البنك- الذي عمد في الفصول الفائتة إلى خفض توقعات التضخم بشكل ثابت- غير مساره ورفعها لأسباب من بينها أسعار الواردات والمواد الغذائية. لكنه قال إن التضخم سيبدأ التراجع اعتبارا من يوليو.



وبعد أن تراجعت الليرة هذا الأسبوع أمام الدولار بعد شهرين من الاستقرار في التداولات، بلغت 6.9525 بعد التقرير، متراجعة بنحو 0.2% عن إغلاق أمس الثلاثاء.



وقال أويسال أيضا إن انخفاض أسعار البضائع والسلع الأولية سيدعم تحسنا في ميزان المعاملات الجارية.