المركزي الكويتي يصدر سندات وتورقاً بـ 240 مليون دينار

أعلن البنك المركزي الكويتي عن تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي لأجل 3 شهور وبمعدل عائد 1.250%.

إلى ذلك، قال تقرير المركز المالي الكويتي "المركز"، إنه على الرغم من انخفاض حجم الإصدارات الأولية في الربع الأول من 2020 بسبب تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19، إلا أن سوق السندات الأولى استعاد نشاطه في الربع الثاني، حيث بلغت الإصدارات السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020. وتسبب انتشار الجائحة والانخفاض الحاد في أسعار النفط في تراجع نمو اقتصادات الدول الخليجية، ما ساهم في تفاقم عجز الميزانيات لديها وارتفاع حاجتها للتمويل.

وأضاف التقرير بعنوان: "أسواق الصكوك والسندات الخليجية ـ النصف الأول 2020" الذي يسلط الضوء على إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة الخليج خلال النصف الأول من 2020 أن لأسواق الدين العام دورا مهما في توفير التمويل لتلك الدول، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية الخليجية 70.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020 بارتفاع 9% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 65 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019. كما بلغ عدد الإصدارات الأولية 174 إصدارا خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بـ 229 إصدارا خلال النصف الأول من، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية".

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ووفقا للتقرير، تصدرت الإمارات إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من 2020 بقيمة إجمالية 24.6 مليار دولار أو 35% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية من خلال 95 إصدارا. وتلتها السعودية بنسبة 28% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وجاءت قطر في المركز الثالث بنسبة 26% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 2.8 مليار دولار أو 4% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية.

وذكر التقرير أنه خلال النصف الأول من 2020، بلغت الإصدارات الأولوية السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار، بارتفاع 40% على أساس سنوي، مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 30.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019. كما بلغت إصدارات الشركات 28.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، بانخفاض 18% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 34.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في كل من الكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان سندات وصكوكا بقيمة إجمالية بلغت 23.8 مليار دولار (المعلومات غير متوافرة لإصدارات البنوك المركزية للدول الخليجية الأخرى)، وتصدر بنك الكويت المركزي تلك الإصدارات، حيث بلغ إجمالي قيمة إصداراته 14.1 مليار دولار، وتلاه بنك البحرين المركزي بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليار دولار.